En plein semis de blé, Sébastien Delva partage sur Twitter son astuce pour surveiller quand le semoir est presque vide : il a installé une petite caméra, aimantée sur la tôle à l'intérieur du semoir et reliée en Wifi à son smartphone. Pour « un prix d'achat entre 15 et 30 euros », elle permet de « visionner l'intérieur du semoir en direct, depuis la cabine du tracteur avec son smartphone », explique le polyculteur-éleveur du Nord.

Autre utilité : quand elle n'est pas utilisée à l'intérieur du semoir, Sébastien Delva fixe parfois cette caméra sur la poignée de la vitre arrière du tracteur ouverte, de façon à filmer le piton d'attelage pour les bennes par exemple.

On redémarre la semaine comme on l'a terminé, toujours ds les semis sous un beau ciel presque bleu...

