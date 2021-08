[Sondage] Moisson 2021 Une majorité d’agriculteurs enregistrent 60 à 80 q/ha en blé tendre

D’après un sondage réalisé sur Terre-net entre le 10 et le 17 août, les rendements en blé tendre sont situés entre 60 et 80 q/ha pour 46 % des agriculteurs.

La semaine dernière, vous êtes 2 053 à avoir participé à notre sondage dédié aux rendements en blé tendre.

Parmi les 1 942 d’entre vous qui déclarez avoir cultivé du blé en 2020/2021, 46 % enregistrent un rendement situé entre 60 et 79 q/ha (895 agriculteurs). Vous êtes 28,6 % entre 80 et 100 q/ha (556 agriculteurs), 15 % entre 40 et 59 q/ha (294 agriculteurs), 7,4 % sous les 40 q/ha (143 agriculteurs) et 2,8 % au-dessus des 100 q/ha (54 agriculteurs).

En résumé, 22,4 % en dessous de 60 q/ha, 46 % entre 60 et 80 q/ha et 31,4 % au-dessus de 80 q/ha, soit des résultats moins hétérogènes que l’an dernier.

Le 16 août, les services statistiques du ministère de l’Agriculture évaluaient le rendement national moyen à 74,2 q/ha, une hausse de 8 % par rapport à l’année dernière.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net