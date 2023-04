Prix du blé

L’offre 2023 ne suscite que peu d’inquiétudes en France

Dans son dernier rapport mensuel, Agreste a confirmé son estimation de surfaces nationales de blé tendre en ligne avec la moyenne cinq ans, à 4,77 Mha. Les conditions climatiques dans l’Hexagone ressortent par ailleurs favorables au bon développement des cultures dans les grands bassins de production et écartent, pour le moment, tout élément de tension côté offre sur la prochaine récolte. FranceAgriMer a en outre relevé de 110 kt le stock attendu en fin de campagne 22/23, à 2,61 Mt compte tenu d’une baisse des exportations vers pays tiers et de la consommation intérieure. Autant d’éléments qui viennent peser un peu plus sur les prix du blé nouvelle récolte.