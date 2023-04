Prix de l'orge

Un stock de fin de campagne attendu en nette progression

Dans son dernier rapport mensuel, FranceAgriMer a relevé les objectifs d’exports d’orge vers les membres de l’Union et les pays tiers, tout en n’abaissant que modérément la consommation intérieure. Le stock attendu en fin de campagne a par conséquent été réduit de 150 kt, à 1,32 Mt, ce qui représente tout de même encore le stock fin le plus élevé depuis la campagne 19/20. Le débouché vers la Chine s’est par ailleurs rapidement refermé au début du mois après un accord permettant la reprise des exportations australiennes vers l’Empire du Milieu, ce qui a entrainé une rapide contraction des primes portuaires et des perspectives d'alourdissement de l'offre nationale en 23/24.