Prix du maïs

Les semis de maïs prennent un retard conséquent

La campagne de semis de maïs débute avec un retard notable en France. Selon FranceAgriMer, 20 % seulement des travaux étaient terminés au 17 avril dernier, ce qui représente un retard de neuf points par rapport à l’an dernier et le rythme le plus lent enregistré depuis la campagne 2018/19 ! Les pluies régulières qui balayent la France depuis le début du printemps sont en effet certes favorables au développement des cultures d’hiver, mais viennent de fait entraver la bonne avancée des semis printaniers, or les cartes météo se montrent encore généreuses en matière de précipitations sur la fin avril – début mai.