Prix du blé

L'USDA annonce une campagne tendue

L’USDA a livré vendredi dernier ses premières projections concernant la campagne 23/24. Le rapport a motivé un rapide sursaut du blé en annonçant une contraction de 10,5 Mt de la récolte russe (81,5 Mt) et de 4,4 Mt de la moisson ukrainienne (16,5 Mt, au plus bas depuis 2012). La production US de blé d’hiver a également été annoncée sous les attentes en raison des conditions climatiques critiques dans le Midwest ces derniers mois. Face à une demande mondiale, elle, relativement stable, les stocks de in de campagne des grands exportateurs sont par conséquent attendus en baisse de près de 8 Mt, à leur plus faible niveau depuis plus de 10 ans (52,9 Mt) !