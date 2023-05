Weather Market

Un climat sec s'installe sur la Corn Belt

Les semis de maïs et de soja aux US ont pu profiter d’un climat favorable pour progresser à bon rythme ces dernières semaines. La prochaine quinzaine commence toutefois à susciter quelques préoccupations outre-Atlantique. Un déficit hydrique est en effet annoncé dans une bonne partie de la Corn Belt, ce qui risquerait d’entraver le bon développement des cultures fraîchement plantées. Le Midwest devrait à l’inverse recevoir des cumuls de précipitations importants, mais ces apports risquent d’arriver trop tardivement pour relancer les potentiels des blés d’hiver US. Une dégradation des qualités n’est pas non plus à exclure.