Prix du maïs

Les conditions de culture en France sont encourageantes

Dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, FranceAgriMer a livré ses premières notations de culture de maïs grain de la campagne 23/24. Sans surprise, ces notations révèlent un état encourageant avec 94 % de « bon à très bon », contre 91 % l’an dernier à la même période. Les pluies s’installent en outre actuellement dans la moitié Sud de la France, améliorant un peu plus les conditions de développement des cultures. Les recharges des nappes phréatiques enregistrées depuis le début du printemps demeurent toutefois encore précaires et ne laissent que peu de place des conditions excessivement sèches et chaudes cet été.