Céréales et huiles ont tiré vers le bas les prix alimentaires mondiaux en mai

L'indice FAO des prix des denrées alimentaires, qui suit la variation des cours internationaux d'un panier de produits de base, a reculé de 2,6 % par rapport au mois d'avril. Ils se maintient au-dessus de l'indice de 2020 à la même période mais passe sous celui de 2021.

L'indice FAO des prix des céréales a diminué de 4,8 % sur un mois, entraîné par le maïs dont le prix chute d'environ 10 %, « en raison de perspectives de production favorables et d'une demande d'importation atone ».

Indices des prix mondiaux des denrées alimentaires depuis 2020, et prix de plusieurs produits agricoles depuis début 2022 (©FAO)

Les prix du blé, dont les réserves sont également abondantes, se sont repliés de 3,5 %, du fait notamment du renouvellement du corridor maritime céréalier ukrainien mi-mai pour une durée de deux mois.

Les huiles végétales reculent encore plus fortement, chutant de 8,7 % sur un mois, et tombant très largement sous leur niveau d'il y a un an, en mai 2022 (-48 %). La récolte de soja « exceptionnelle » au Brésil, l'offre abondante de colza et de tournesol et l'augmentation de la production d'huile de palme, qui s'exporte difficilement, ont nettement pesé sur les prix.

L'indice FAO des prix du sucre, en revanche, progresse de 5,5 % en mai et enregistre sa quatrième hausse mensuelle consécutive. Il s'établit largement au dessus de son niveau d'il y a un an (+31 %).

Les disponibilités mondiales de sucre se « resserrent », note la FAO, tandis que l'impact du phénomène climatique El Niño sur les récoltes la saison prochaine inquiète.