Prix du maïs

Le maïs américain se dégrade selon l'USDA

Les conditions climatiques aux US provoquent d’ores et déjà de premières dégradations de cultures. La Corn Belt subit en effet depuis la mi-mai un temps sec et chaud qui creuse un déficit hydrique notable dans les principaux États producteurs de maïs et de soja. Par conséquent, l’USDA a décidé de couper de cinq points ses notations de maïs « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress, portant ce ratio à 64 % seulement, contre 73 % l’an dernier et les plus faibles notations enregistrées depuis 2019 (pour la période de l’année).