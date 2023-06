Prix du blé

Un rapport USDA sans influence

Le dernier rapport USDA a été publié vendredi dernier, sans grandes conséquences. Le département américain de l’agriculture fixe en effet ses bilans plusieurs semaines avant leur publication, et n’a ainsi pas modifié ses chiffres de récoltes US de maïs et de soja malgré des craintes grandissantes dans la Corn Belt actuellement. La récolte chinoise de blé n’a pas non plus été ajustée malgré les averses désastreuses enregistrées ces dernières semaines qui auront plombé la qualité et l’ampleur de la production du pays. À l’inverse, l’USDA a gonflé la production russe de 4 Mt (85 Mt) et la moisson ukrainienne de 1 Mt (17,5 Mt). Des ajustements qui n’ont toutefois pas eu d’impact sur le marché.