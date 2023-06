Prix du blé

Une concurrence russe encore très lourde

À l’approche de la fin de la campagne 22/23 (ce 30 juin), FranceAgriMer a de nouveau réduit de 100 kt son objectif d’export de blé tendre vers les pays tiers, à 10,2 Mt. La concurrence du blé russe ancienne comme nouvelle récolte continue en effet de faire barrage à l’origine française sur la scène internationale, et ce d’autant plus que l’origine a encore gagné en compétitivité ces dernières semaine sur la scène internationale. Les stocks dans le pays seraient en effet à des niveaux très élevés et les estimations des récoltes russes à venir restent très optimistes (bien que loin du record établi l’an dernier).