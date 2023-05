Prix du colza

L’origine australienne continue de s’imposer en UE

Mis sous pression par la perspective d’une récolte européenne abondante cette année, le marché communautaire se trouve également encore plombé par l’arrivée constante de canola australien. En mars dernier, le pays a en effet exporté 600 kt, dont plus de la moitié en Europe de l’Ouest (97 kt à destination de la France). Le rythme de chargement tend toutefois à ralentir et a même accusé une contraction de 260 kt par rapport mars 2022 durant la période. Les observateurs locaux anticipent en outre une réduction des surfaces du pays cette année compte tenu de coûts de production trop élevés et du risque d’un climat sec durant les cycles de production (El Nino).