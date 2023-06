Prix du colza

Les origines d’imports perdent leur compétitivité

Engagés dans une lourde spirale baissière depuis des semaines, les cours du colza sur Euronext ont décroché mardi soir à leur plus bas niveau depuis novembre 2020. Outre la lourde pression du complexe soja et des cours du brut, le marché anticipe en effet une récolte généreuse en Europe (20,2 Mt selon la Commission contre 19,5 Mt l’an dernier) après une campagne 22/23 marquée par des importations record en Europe. Ce mouvement a toutefois provoqué une perte de compétitivité des origines canadiennes et australiennes sur le marché européen depuis le début du mois de mai, et ce malgré des prix du canola également sous pression à l’international.