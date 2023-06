Weather Market

La prochaine campagne australienne menacée par El Nino

Abares a livré en début de semaine de premières projections de productions australiennes en 2023 particulièrement pessimistes. Le risque d’un développement du phénomène El Nino cet été a en effet poussé le département australien à l’agriculture à anticiper une chute de 3,4 Mt de la production de canola du pays par rapport au record établi l’an dernier, à 4,9 Mt. La moisson de blé décrocherait de 10,5 Mt (26,2 Mt), tandis que la moisson d’orge s’enfoncerait à 9,9 Mt, contre 14,1 Mt un an plus tôt. Le développement du phénomène El Nino ressort en effet de plus en plus probable cet été et risque par de provoquer un lourd déficit hydrique et de hautes températures dans l’ensemble du pays.