Halte aux oiseaux : des leviers à combiner sur tournesol

Corneilles ou corbeaux freux, peuvent causer des dégâts dès le semis, en s’attaquant aux graines. Les pigeons ramiers et pigeons de ville quant à eux vont plutôt consommer les cotylédons, et sont les plus fréquents dans le Sud-Ouest. La fenêtre de sensibilité des plantules de tournesol aux dégâts de pigeon ramier dure environ 2 semaines de l’émergence à la première paire de feuilles. Les lésions des cotylédons (consommation partielle) ne sont pas préjudiciables pour la culture contrairement aux dégâts sur apex tige (apex sectionné), l’observation du type de dégât est donc indispensable avant de prendre une éventuelle décision de re-semis.

Les leviers à mettre en œuvre

Au semis

- Favoriser une levée rapide : de manière générale, les dégâts d’oiseaux sont d’autant plus faibles que la levée est rapide et homogène. Il est donc primordial de soigner l’implantation pour obtenir un tournesol vigoureux qui dépasse la période sensible rapidement.

- Grouper les semis à l’échelle d’un territoire : Lorsqu’il est possible de semer le tournesol en simultané dans une zone proche, on favorise une dilution de la pression oiseaux sur un même territoire, ce qui limite les dégâts sur les parcelles. L’efficacité dépendra du ratio entre surface de tournesol sous le stade 2 feuilles et les populations d'oiseaux en présence.

- Etre vigilant sur l'environnement de la parcelle : la proximité d’un clocher, hangar, ou encore d’un bois, sont des facteurs qui augmentent le risque de dégâts.

Dès l’émergence à la première paire de feuilles

- Effarouchement : l’installation d’effaroucheurs doit se faire au plus près de la levée (et non dès le semis). Ils doivent être en nombre suffisant et régulièrement déplacés pour limiter l’accoutumance des oiseaux. Utilisé seul, ce levier ne garantit pas une efficacité optimale car les oiseaux se déplacent sur de larges distances : ils se souviennent, raisonnent et communiquent entre eux.

- Une présence humaine régulière : dans la mesure du possible, être présent, sur les jours de la levée jusqu’à 2-4 feuilles dans la parcelle est une solution efficace notamment le matin au lever du jour et au coucher du soleil...

- Régulation des populations d'oiseaux (tirs, cage à corvidés...) : ces méthodes sont possibles hors période de chasse, si l’espèce cible est classée ESOD (« espèce susceptible d’occasionner des dégâts »)sur votre département. La démarche requiert l’identification de l’espèce visée, une demande d'autorisation à la préfecture et délégation du droit de destruction, si le demandeur n’a pas de permis de chasse. Pour tout renseignement consulter les services préfectoraux et les fédérations départementales de chasseurs.

Déclarer les dégâts d'oiseaux sur les cultures :



Les chambres d'agriculture ont développé l'application "Signaler les dégâts de faune sauvage", disponible depuis le mois de novembre dernier. Une opération à laquelle s'est associé Terres Inovia. L'outil de l'institut technique, lancé en 2016, reste ouvert sur les départements non couverts par l'application.

>> Selon votre localisation, vous serez ainsi basculés vers l'outil de déclaration mis en place par les chambres d'agriculture (toutes filières) ou bien par Terres Inovia (oléagineux et légumineuses à graines).

Stratégies à l’étude

Si plusieurs solutions testées se sont montrées inefficaces (Cf. paragraphe ci-dessous), les acteurs du développement agricole ne baissent pas les bras et poursuivent des pistes d’étude.

- Construire une approche territoriale et collective :

Le couplage de méthodes de répulsion (effarouchement) et d’attraction (bandes ressources) semble prometteur. Cette stratégie implique l’acquisition de connaissances précises sur la façon dont les oiseaux exploitent les ressources dans les paysages agricoles. Des recherches en partenariat sont en cours pour comprendre comment les colombidés sélectionnent les ressources alimentaires.

- Favoriser la prédation naturelle :

À plus long terme, la gestion des populations de prédateurs doit être pensée dans un cadre global de gestion des habitats. L’objectif étant d’obtenir des communautés plus diversifiées et de favoriser la nidification de prédateurs naturels (comme l’autour des palombes et le faucon pèlerin) pour retrouver un équilibre dans les populations d’oiseaux.

- Innovation en matière d’effarouchement :

Différents concepts de drones effaroucheurs sont aujourd’hui développés : du drone terrestre au drone volant biomimétique, avec possibilités de réaction à l’environnement (détecteur de mouvements). L’analyse d’image en temps réel est un axe de travail prometteur sur lequel travaille Terres Inovia en partenariat avec l’INRAE dans le cadre de l’institut Carnot Plant2Pro.

* Des stratégies montrant une efficacité insuffisante : Terres Inovia et ses partenaires ont testé plusieurs pistes mais aucune des solutions testées jusqu’alors n’a démontré une efficacité suffisante pour limiter une attaque d’oiseaux modérée à forte.

- Les répulsifs : Aucun répulsif oiseaux n’est homologué pour un usage sur tournesol mais diverses préparations à allégation répulsive sont commercialisées. Quatre d’entre elles ont été évaluées par Terres Inovia, mais sans résultat probant, soit en pulvérisation en plein à la levée (AMO 03-09, AVIFAR, GIBSTOP), soit en enrobage de semence (PNF 19).

- Réduire la durée de la phase sensible du tournesol avec un engrais « starter » : Trois engrais dit « starter » ont été testés selon les recommandations des fabricants : Ecobios, Trika Expert et Microplus. Aucun de ces produits n’a montré de différence sur la durée entre levée et 1ère paire de feuille par rapport au témoin non traité.

- Créer un effet de confusion avec un semis du tournesol sous couvert : cette stratégie permet de diminuer le taux d’attaque par effet de confusion (évaluation Terres Inovia 2016-2019), mais la conduite doit être adaptée pour éviter une concurrence préjudiciable à la culture du tournesol. Des travaux sont menés par Terres Inovia et ses partenaires pour améliorer les règles de décisions pour trouver un compromis idéal entre l’effet du couvert sur les dégâts des oiseaux et la réussite du tournesol.

Et vous ? Quelles sont les leviers que vous utilisez ? Venez partager vos retours d'expérience dans les commentaires ci-dessous.