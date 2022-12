Vos reportages et témoignages d'agriculteurs préférés de l'année

Retrouvez ci-dessous une sélection des reportages et témoignages d'agriculteurs préférés des lecteurs de Terre-net. On en profite aussi pour remercier les agriculteurs qui nous ont ouvert leurs portes cette année encore, ainsi que nos lecteurs. Merci à tous pour vos partages d'expériences !

D'ailleurs, vous avez des idées ou des attentes pour les reportages en 2023 ? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires en dessous de l'article ou directement par mail.

Cliquez sur le lien souhaité pour lire l'intégralité du sujet :

La station de bioGNV de Bertrand Guérin en Dordogne. (©AAMF/Trame)

Pour Bertrand Guérin, le biométhane est une des solutions à la décarbonation de l’agriculture. Il vient de mettre en route sur son exploitation une station de bioGNV qui ravitaille un tracteur, le T6.180 Méthane Power de New Holland, ainsi que huit véhicules de la ferme. Prochaine étape : vendre son biométhane épuré à d’autres acteurs du territoire.

Selon un sondage publié en avril 2022, 73,3 % des agriculteurs n'étaient pas favorables à cette dérogation. (©Terre-net Média)

Avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine et suite à l'autorisation de Bruxelles, la France a engagé la mobilisation des jachères en 2022 afin d'accroître la production agricole. Retour sur ce qu'en pensent les principaux concernés.

Bernard Mercier témoigne en vidéo de son expérience de quatre campagnes avec le strip-till. (©Terre-net Média)

Installé à Candas dans la Somme, Bernard Mercier est en transition vers l'agriculture de conservation (ACS). Il y a une dizaine d'années, l'agriculteur a arrêté complètement le labour et teste le strip-till sur cultures de printemps depuis quatre ans.

Diversification - Comment la Sarthe veut relancer la production de chanvre

Patrice Gandais, l’un des producteurs de chanvre, devant son stock : « Les agriculteurs qui voudront en produire doivent avoir la capacité de le stocker sur leur exploitation pendant un an ». (©Antoine Humeau)

La jeune entreprise Qairos veut produire du méthane de synthèse et de l’hydrogène à partir de chanvre local et pour une valorisation locale, grâce à un procédé « unique en Europe ». Une cinquantaine d’hectares ont été implantés l’an dernier. Objectif à moyen terme : 1 000 hectares.

GIE Légumes secs de Vendée - « Nous réservons l’irrigation à l’alimentation humaine »

Sébastien Schwab, associé du Gaec Ursule à Chantonnay, et Simon Berland, président du GIE et associé de la SCEA Le Palaineau au Langon. (©Nathalie Tiers)

En quête d’une agriculture plus résiliente, une dizaine de polyculteurs-éleveurs bio vendéens ont investi dans une chaîne de triage pour développer la vente directe. Les 14 espèces de graines alimentaires produites grâce à l’irrigation permettent de diversifier leur rotation et d’améliorer leur marge.

Vivien François (55) - Casser le cycle des adventices avec la succession de deux cultures de printemps

Après la succession orge de printemps - tournesol, Vivien François réfléchit aussi à tester maïs - pois. (©Terre-net Média)

Dans une démarche de réduction du recours aux produits phytos, Vivien François a cherché une alternative à la « rotation classique lorraine colza - blé tendre d’hiver - orge d’hiver » et créé désormais une rupture pour le cycle des adventices notamment avec la succession de deux cultures de printemps : orge puis tournesol.

Parmi les agriculteurs engagés depuis le début du projet, Nicolas Vadez, installé dans la Marne. Retrouvez son témoignage. (©Pour une Agriculture du Vivant)

Lancé en 2020, le projet "Cultures d'industrie sur sols vivants" regroupe aujourd'hui 65 agriculteurs et 18 partenaires. Selon l'association Pour une Agriculture du Vivant, l'objectif est de « développer les pratiques agroécologiques en cultures d'industrie, ici pommes de terre et betteraves sucrières. On cherche comment produire autrement et quand on y arrive, comment ensuite valoriser ces productions au sein d'une filière ».

D'après les essais du Ceta, le sorgho est la Cive la plus simple à implanter parmi les trois testées, il est aussi moins sensible au stress hydrique et moins gourmand en azote. (©Ceta de Romilliy-sur-Seine)

On en parlait sur Terre-net l'année dernière : le Ceta de Romilly-sur-Seine (Aube) mène, depuis 2019, des essais sur la technique du relay-cropping, notamment pour la méthanisation. Conseiller du Ceta, Sébastien Vatin nous livre les données de la campagne passée.

Agriculture de précision - La modulation intraparcellaire des intrants se démocratise

Le rendement d’une culture s’explique à 70 % par la fertilité et le potentiel des sols. (©Nathalie Tiers)

De plus en plus d’agriculteurs se lancent dans la caractérisation intraparcellaire des sols dans le but de moduler les intrants, en particulier les engrais. Les économies et gains de rendement éventuels, et donc le retour sur investissement, dépendent beaucoup de leur situation initiale. Dans tous les cas, l’outil est un moyen d’améliorer la connaissance des sols et la justification des pratiques.

Claire Lequippe et Pascal Perrot devant leur parcelle d'asperges blanches. (©Terre-net Média)

À Ablis dans les Yvelines, voilà maintenant trois ans que Claire Léquippé et son père Pascal Perrot se sont lancés dans la production d’asperges blanches. La jeune agricultrice nous raconte cette « belle aventure familiale ».

Paroles de lecteurs - Sécheresse, canicule, feux, qualité, rendements... Votre moisson 2022 !

Retour des lecteurs de Terre-net sur cette moisson 2022. (©Terre-net Média)

Baisse de rendements, de qualité, chantier atypique à bien des titres... en 2022, les récoltes de céréales et d'oléoprotéagineux ont été si précoces et rapides que les lecteurs de Terre-net.fr ont pu faire le point fin juillet, soit un mois plus tôt que l'an dernier.

Semis de colza 2022 : un coup de pouce de la pluie très attendu par endroits

Semer ou non du colza en 2022 ? La question s'est posée pour de nombreux agriculteurs, en attente de la pluie. (©Terre-net Média)

Retour sur les semis de colza de l'année, une nouvelle fois, compliqués par la sécheresse dans plusieurs secteurs de l'Hexagone.

Chez Didier et Frédéric Lambin (51) - Semis et binage des betteraves et colzas bio sont gérés par le robot Farmdroïd

Didier Lambin à gauche et son fils, Frédéric, à droite, dans leur parcelle de colza semée et binée par le Farmdroïd FD20. (©Terre-net Média)

Alors qu'ils avaient arrêté la culture de la betterave bio à cause des coûts trop élevés de désherbage manuel, Didier et Frédéric Lambin, installés à Coupéville dans la Marne, sont revenus sur leur décision l'année dernière avec l'essai du Farmdroïd FD20. Depuis ils ont investi dans un robot sur leur exploitation et l'utilise aussi sur colza.

Protéagineux - Comment la Bretagne veut relancer la production de légumineuses à graines

Visite en bout de champ d'une des 7 plateformes en Bretagne, cet été. Les résultats en soja ont été peu concluants cette année. (©Chambre d'agriculture de Bretagne)

Sept « démonstrateurs », sortes de plateformes d’essais, ont permis cette année de tester des cultures de légumineuses à graines à destination de la consommation humaine. L’initiative, à laquelle sont associés différents acteurs de la filière, vise à tester la faisabilité depuis la mise en culture jusqu’à la transformation. Objectif : relancer si c’est possible la production made in Bretagne.

Semis sous couvert. (©Mathieu Bonnehon/Banque d'images FranceAgriTwittos)

Diversification de l'assolement, recours aux légumineuses, création d'une plateforme de compostage... Trois agriculteurs bio de l'Oise présentent les leviers qu’ils ont mis en place sur leur exploitation pour être plus autonomes en azote.

