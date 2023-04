L’UE signe la fin anticipée du GNR dès 2026 pour le secteur agricole

Les 27 membres de l’Union européenne ont validé cet accord visant à interdire la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035, après plusieurs semaines d’âpres discussions entre les États favorables et les 8 pays – l’Allemagne en tête – qui s’y opposaient jusqu’à présent.

L’Allemagne a conditionné son accord à deux concessions majeures. Le pays veut pouvoir utiliser des « carburants de synthèse » qui, au vu de leur coût, seront réservés « aux voitures de luxe », selon Ferdinand Dudenhöffer, expert du Center Automotive Research en Allemagne, cité par nos confrères de la Tribune.

Surtout, l’accord prévoit l’anticipation de la fin des carburants classiques pour des usages agricoles dès 2026. Autrement dit : tous les tracteurs et automoteurs agricoles vendus à partir du 1er janvier 2026 devront fonctionner à l’électrique, à l’hydrogène ou au biogaz. Le texte prévoit également une deuxième échéance – le 1er janvier 2030 – pour renouveler l’ensemble des tracteurs de plus de 100 ch présents dans les fermes européennes.

Des programmes d’investissements accélérés

Cet accord va logiquement précipiter les programmes d’investissement des constructeurs agricoles. Fendt, notamment, a présenté fin février en Allemagne, son prototype de tracteur fonctionnant à l’hydrogène.

Chez John Deere, un premier tracteur utilitaire électrique (série 5, 80 cv) n’est prévu que pour 2025. Pour l’heure, et quelle que soit la marque, le tracteur électrique serait techniquement envisageable pour des modèles compacts et de faible puissance.

New Holland, de son côté, investit depuis plusieurs années vers le biométhane, avec son premier tracteur roulant avec cette énergie, le T6 Methane Power.

Concernant le biométhane, l’accord européen impose des contraintes strictes : dans une logique d’approvisionnement local, le biogaz utilisé dans les tracteurs devra avoir été produit sur l’exploitation ou dans l’unité de méthanisation dans laquelle l’exploitation a investi.

L’accord prévoit un plan d’aides massif pour aider les constructeurs à accélérer la recherche et les investissements, mais aussi pour aider les agriculteurs à renouveler leurs tracteurs, télescopiques et moissonneuses avant fin 2029.

Des postes de recharge électrique au champ, au pied des pylônes

Sur le plan pratique, l’énergie électrique pose encore de nombreuses difficultés pour les plus fortes puissances, notamment en matière d’autonomie des batteries. Plusieurs pistes sont avancées. En Roumanie, des expérimentations sont menées pour développer des postes de recharge, non pas dans les cours d’exploitation, mais directement dans les champs traversés par des lignes électriques haute et très haute tension, grâce à des transformateurs adaptés installés au pied des pylones. Une solution qui permettrait de recharger les batteries du tracteur directement au champ.

Le calendrier très serré de cette transition d'envergure va aussi précipiter un choix stratégique majeur pour toutes les exploitations agricoles : quelle énergie alternative privilégier pour son exploitation ? Car il sera difficile, et sans nul doute beaucoup trop couteux d'utiliser des engins fonctionnant avec des énergies différentes. Et avant cela, comment choisir, dans un délai aussi court, l'énergie la plus adaptée à son exploitation sans savoir si les constructeurs les développeront toutes ?

