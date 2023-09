La sixième génération de la série S sera fabriquée en Finlande

Nom de code : le boss ! Grâce à sa puissance répartit entre 280 et 420 ch, la dernière génération de la série S est la plus puissante du constructeur, d'où ce surnom. Sous le capot, place au moteur Agco Power de 8,4 l de cylindrée, complété par la transmission à variation continue offrant une réduction du régime de 5 %, ce qui représente jusqu'à 10 % de consommation de carburant en moins par rapport à son prédécesseur. Les ingénieurs finlandais se sont concentrés sur le confort, la visibilité et la technologie. La sixième génération se distingue par son design, son accès en cabine plus facile et par sa nouvelle cabine plus spacieuse. En termes d'éclairage, tous les feux sont désormiais à Led. L'engin peut bénéficier du poste inversé TwinTrac, installé directement à l'usine. Naturellement, le système SmartTouch continue d'être embarqué pour que l'opérateur accède facilement à toutes les fonctionnalités de sa monture du bout des doigts

Parmis les évolutions en matière de design, l'inclinaison du capot qui donne une visibilité hors pair à l'opérateur vers l'avant. Retour côté éclairage, tous les feux ont été intégrés, de ceux de croisement à ceux de route, que des Led. Au total, pas moins de 16 phares de travail ! Point de vue cabine, le constructeur installe le même modèle que celle de la série Q, forte de sa bonne visibilité et de son ergonomie. Question technologie, à souigner le système SmartTurn qui vient compléter l'offre, ce qui rend l'engin autonome grâce aux quatre types de virage (mode partiel, virage en U, virage en Y et virage en K).

Le capot plus plongeant libère la visibilité vers l'avant du tracteur. La cabine est désormais celle déjà installée sur la série Q. (© Valtra)

Valtra assure que sa série S sera l'une des plus durables, à la fois en termes de production et de soutien aux agriculteurs pour une croissance durable. En clair, deux tiers des composants sont finlandais et l'usine fonctionne grâce à de l'énergie 100 % renouvelable. Autre avantage : le tracteur est déjà compatible avec le diesel renouvelable et selon la marque, chaque unité quittera l'usine avec du diesel renouvelable Neste My dans son réservoir.

Valtra Unlimited : le sur mesure pour adapter la machine aux besoins des agriculteurs

De plus en plus nombreux sont ceux qui souhaitent personnaliser leur monture. Le studio Valtra Unlimited "tune" plus d'un tiers des tracteurs quittant l'usine ! Tous les modèles de la série 6 pourront y accéder. Ce qui rend possible l'installation du système de lubrification centralisée (CLS) et du système audio de pointe incluant l'Apple CarPlay et l'Android Auto. A noter aussi la compatibilité avec le dispositif de caméras View, qui utilise des caméras installées sur le tracteur, un écran haute définition et des algorithmes avancés de détection automatique pour signaler la présence d'objets en mouvement devant le tracteur. De quoi alerter aussitôt le conducteur et ainsi renforcer la sécurité au champ comme sur la route.

Rendez-vous à Hanovre du 12 au 18 novembre 2023 au salon Agritechnica pour les amateurs. Question production, le finlandais prévoit de monter en puissance dès le deuxième trimestre 2024, ce qui devrait permettre de livrer les premières unités en Europe pour l'été prochain. Les tracteurs seront livrés dans les régions où les normes d'émission sont moins réglementées, telles que l'Amérique du Sud, au second semestre 2024.