Weather Market

Après la sécheresse, le Midwest est plongé sous les pluies

Les blés d’hiver américains continuent de souffrir d’un climat extrême. Les récentes pluies qui sont venues toucher le Midwest ont certes été accueilli favorablement après des semaines de manque d’eau, mais les cumuls atteignent désormais des niveaux préoccupants. Cet excès d’eau risque en effet de dégrader la qualité des variétés HRW et la persistance des pluies sur les radars à l’approche des premières moissons ne sont guère rassurantes. Une tension sur les qualités meunières est d’ailleurs d’ores et déjà rapporté aux US. L’Allemagne et la Pologne auraient notamment engagé près de 300 kt de blé meunier nouvelle récolte auprès d’acheteurs américains au cours des quinze derniers jours.