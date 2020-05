Jeunes Agriculteurs L'après covid-19 : un plan d'action pour sortir de la crise en 6 points clés

Dès le lendemain du déconfinement mardi 12 mai, le syndicat Jeunes Agriculteurs a présenté en visioconférence à la presse son plan d'action de sortie de crise du coronavirus. Organisées autour de six axes, ces propositions s'inspirent de celles mises en avant à travers l'opération de communication "#OnVousNourrit aujourd’hui, et demain ?" lancée mi-mars, sur les réseaux sociaux notamment, pour repenser « l'avenir de l'agriculture », en réponse à l'appel du Conseil de l'agriculture française visant à « rebâtir la souveraineté alimentaire » de la France.

« La pandémie de coronavirus nécessite des mesures de gestion de crise pour l'agriculture, dont certaines ont déjà produit leurs effets, mais aussi des mesures structurantes à plus long terme », martèle Samuel Vandaele, le président de Jeunes Agriculteurs sur le site internet du syndicat www.jeunes-agriculteurs.fr. Au lendemain du déconfinement mardi 12 mai, avec le secrétaire général et les vice-présidents, il a exposé un plan d'action, construit autour de six principes clés, pour l'après covid-19.

Parmi les propositions phares, certaines nécessitent une application immédiate pour « sécuriser au maximum la situation » des producteurs, confrontés à un ralentissement, voire un arrêt de leur activité, et à des problèmes de trésorerie, suite « à la déstabilisation des marchés ». D'autres visent à préparer l'avenir en améliorant « la résilience environnementale et économique de l'agriculture et la souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe ». « En tant que jeunes, nous avons vocation à porter des mesures prospectives », insiste Samuel Vandaele.

À retenir : les principales demandes de Jeunes Agriculteurs



Sur le court terme, à l'échelle de : > la France :

- dispositifs fiscaux, sociaux, bancaires, assurantiels, aide à la main-d'oeuvre

- poursuite des parcours d'installation

- assouplissements de la Pac

- mesures de filières, application de la loi Égalim



>l'UE : mécanismes de gestion des marchés

Sur le long terme, à l'échelle de : > la France :

- accompagnement financier et humain de l'installation et de la transmission

- prix rémunérateurs

- dispositifs de gestion des risques, de lutte contre le changement climatique, d'accès au foncier



> l'UE :

- une Pac « forte, commune, structurant les filières, ambitieuse sur le renouvellement des générations en agriculture et l'environnement ».

- une politique de gestion des risques, des crises agricoles et de régulation des marchés

Trois notions-clefs pour définir la souveraineté alimentaire que nous défendons :

??la résilience par la triple performance sociale/économique/environnementale

??L'autonomie décisionnelle et financière

??La relocalisation de nos outils de productions@vandaele_sa #onvousnourrit pic.twitter.com/uJCVW82RYc — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) May 12, 2020

Axe 1 : soutenir les agriculteurs sur le court terme

Agir dans l'immédiat et concrètement pour préserver les exploitations.

À l'échelle de la ferme

> par un allègement des charges fiscales et sociales

- report d'un an de l'abattement fiscal et de l'exonération sociale accordés aux JA

- calcul des cotisations sociales sur l'année N et non sur N-1 ou sur la moyenne des trois dernières années

> par des mesures bancaires et assurantielles

- prêts garantis par l'État

- report des échéances de prêts bonifiés

- mesures d'urgence pour soulager la trésorerie des JA

- prise en charge des primes d'assurance des JA

> par une aide en termes de main-d'œuvre

- garde d'enfants comme pour les soignants

- embauche de saisonniers (hébergement, transport, protocole sanitaire, conditions d'entrée sur le territoire pour les étrangers)

Concernant l'installation

- validation des dossiers : obtention de la capacité professionnelle agricole, CDOA dématérialisées)

- plan de professionnalisation personnalisé : reprise des stages

- foncier : adaptation des reports de délais prévus par ordonnance dans le cadre du contrôle des structures

- Pac : avances d'aides, contrôles allégés, paiement avant contrôle

Au sein de la filière , en favorisant :

- l'accès au marché : débouchés, prix

- l'origine France en GMS

- l'application de la loi Égalim (contrôle et sanction pour les seuils de revente à perte, les promotions, les prix abusivement bas)

Au niveau européen : dispositifs de gestion des marchés agricoles

- gestion des volumes : stockage, retrait, distillerie de crise, réorientation...)

- clauses de sauvegarde : limiter les importations notamment

- moratoire sur les tractations en cours pour les accords commerciaux avec des importations ne conformes aux normes françaises

Axe 2 : assurer le renouvellement des générations sur le long terme

Un préalable pour garantir la souveraineté alimentaire

par une campagne de promotion du métier d'agriculteur , « positive et apolitique », avec l'ensemble des partenaires de l'agriculture

, « positive et apolitique », avec l'ensemble des partenaires de l'agriculture par une formation initiale et continue encore plus solide

encore plus solide par un accompagnement financier et humain de l'installation plus fort :

- avec un socle national commun et des adaptations territoriales

- un suivi post-installation

- l'évolution du Plan d'entreprise (PE) en un vrai outil de pilotage

par des politiques publiques adaptées

adaptées par un accompagnement financier et humain de la transmission plus important (mesures fiscales et sociales en particulier)

Dans le cadre des propositions de @JeunesAgri pour assurer notre souveraineté alimentaire, François-Etienne Mercier vous présentent les mesures de long terme pour renouveler les générations en agriculture pic.twitter.com/6zC5lCKS6s — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) May 13, 2020

Axe 3 : miser sur la résilience des exploitations sur le long terme

par la gestion des risques agricoles

- au sein de la ferme : anticipation et analyse

- au niveau de l'État : politique et budget ambitieux avec des outils efficaces et complémentaires

par l' innovation pour atteindre la triple performance économique, sociale et environnementale

pour atteindre la triple performance économique, sociale et environnementale par la lutte contre le changement climatique (réduction des GES, stockage du carbone)

(réduction des GES, stockage du carbone) par un accès au foncier plus facile pour les JA (freiner l'accaparement des terres)

plus facile pour les JA (freiner l'accaparement des terres) par le rapprochement entre agriculteurs et consommateurs (pactes alimentaires territoriaux)

(pactes alimentaires territoriaux) par le respect de la loi Égalim (prix payés aux producteurs, organisation économique des filières)

Dans le cadre des propositions de @JeunesAgri pour assurer notre souveraineté alimentaire, @BaptisteGat vous présente les mesures de long terme pour miser sur la résilience des exploitations pic.twitter.com/DwTyr06ICF — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) May 14, 2020

Axe 4 : garantir un prix rémunérateur sur le long terme

par l'application de la loi Égalim

par la construction des prix (contractualisation, intégration des coûts de production)

(contractualisation, intégration des coûts de production) par l' organisation et la transparence des filières

par l' arrêt de la guerre des prix (hausse du SRP, promotions encadrées)

(hausse du SRP, promotions encadrées) par plus de contrôles et sanctions (pratiques déloyales, prix abusivement bas)

(pratiques déloyales, prix abusivement bas) par la création de valeur (montée en gamme) et davantage de transparence sur l'origine des produits agricoles

Dans le cadre des propositions de @JeunesAgri pour assurer notre souveraineté alimentaire, @AurelienCLAVEL vous présente les mesures de long terme pour garantir un prix rémunérateur pic.twitter.com/ekMMrjjb9u — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) May 15, 2020

Axe 5 : soutenir une politique européenne ambitieuse sur le long terme

par une Pac « forte, commune , qui structure les filières et assure leur résilience face aux chocs économiques »

, qui structure les filières et assure leur résilience face aux chocs économiques » par une Pac « ambitieuse sur le renouvellement des générations en agriculture » (budget x 2)

» (budget x 2) par une Pac « incitative valorisant les efforts environnementaux fournis par les agriculteurs »

par une politique de gestion des risques et des crises agricoles audacieuse

audacieuse par des outils de régulation des marchés

par un « budget à la hauteur des enjeux »

Axe 6 : porter une solidarité internationale sur le long terme

par le refus d' accords de libre-échange (Ceta, Mercosur, Mexique)

(Ceta, Mercosur, Mexique) par un traitement spécifique des problématiques agricoles dans les négociations commerciales internationales (arrêter de faire de l' agriculture une monnaie d'échange )

) par le développement des échanges et de nouvelles solidarités entre JA du monde entier

