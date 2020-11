Paroles de lecteurs Élections du président américain : pour qui auriez-vous voté ?

En plein suspens quant au résultat des élections présidentielles aux États-Unis, qui tarde à se faire connaître et risque de donner lieu à de multiples rebondissements, qui de Trump ou Biden les lecteurs de Terre-net auraient-ils choisi ? Pour certains, « un choix semble difficile »...

Cabeillade ne voit « pas bien ce qui aurait pu motiver les farmers à voter Biden » ! « À moins que, comme l’a déclaré dans un lapsus pour le moins étrange le candidat à l'élection présidentielle américaine, le parti démocrate ait vraiment "mis sur pied la plus grande fraude électorale jamais réalisée" ! »

« En même temps, entre Trump et Biden, le choix est difficile, lance nanard3. Tous les deux malhonnêtes ! Mais peut-être que Biden est plus "sain" d'esprit que Trump qui serait capable de pousser sur le bouton juste pour voir ce que cela fait. »

Que Biden gagne, « une plaisanterie, estime steph72, avec toutes les casseroles qu'il a derrière lui et en plus, il perd la tête » !

« Entre la peste et le cholera, que fallait-il choisir ?, martèle nanard3. « En tout cas, c'est inquiétant de voir le niveau des candidats de l'un des pays les plus puissants du monde ! », s'exclame-t-il.

Un mandat de « bourdes » ou d'actions pertinentes ?

Pipo juge, lui, que « Trump est l'un des plus grands présidents des USA depuis quatre décennies ». « Il n'a fait aucune guerre, défend les intérêts du pays et les Américains qui travaillent, explique-t-il. Il appartient à la droite des travailleurs − appelez-les les capitalistes si ça vous chante − en opposition à la gauche, les progressistes ou rentiers du capital. »

Malgré les crises, les farmers américains devraient soutenir Trump https://t.co/9FK5TzzY4y via @TerrenetFR — guy-noël verdot (@gn21guynoel) October 29, 2020

nanard3 le contredit : « Il a lancé des guerres économiques avec la mise en place de taxes sur les produits européens, démonté l'ObamaCare, quitté les accords de Paris, ouvert des forages pétroliers dans des zones protégées et veut prendre possession du pôle Nord. Il a placé une juge à la Cour suprême pour l'intérêt de son parti et non du peuple américain. Il a aussi facilité le développement de ses affaires personnelles. Or, dans ses sociétés, il y a de nombreuses faillites avec pas mal de gens sur le carreau. Il arrive même à ne pas payer d’impôt ! Il fait beaucoup de bourdes diplomatiques et a facilité la propagation du Covid dans son pays où il n'a pris presque aucune mesure sanitaire, incitant même les gens à ne pas respecter les seules mises en place. (...) »

Pipo n'est pas d'accord. Selon lui, « l'Obamacare est une ruine pour les classes moyennes et les accords de Paris, la ruine pour tout le monde. La nomination de ACB à la Cour suprême, si elle va dans le sens de Trump (Prolife), n'a rien à voir avec un acte politique émanant de Trump ou d'un autre président : il suffit de connaître l'historique des nominations dans cette institution. (...) Concernant ses affaires, il fait sûrement partie de ceux qui ont le plus perdu depuis son élection et vis-à-vis des impôts, vous avez trop écouté les Fakenews des médias, puisqu'il a payé par avance plusieurs millions de dollars. Quid des bourdes diplomatiques ? Lol, aucune guerre et nommé trois fois au prix Nobel de la paix. (...) »

(Im)partialité médiatique ?!

Pour steph72, « la nomination de la juge à la Cour suprême va permettre de statuer sur la triche au niveau des votes électroniques par les démocrates ». « Ce sont des menteurs !, déclare-t-il. Quant aux médias, si Trump est élu, beaucoup vont disparaître car tous sont comme des chiens contre Trump... (...) » Il juge que « tous les arguments (avancés par @Pipo, NDLR) sont repris dans des publications "poubelles" qui discréditent Trump en permanence. Beaucoup de Latinos et de Noirs américains vont voter pour lui car il a réduit le taux de chômage et la pauvreté. (...). Quand aux guerres économiques, une a coûté très cher aux agriculteurs en France : la fermeture des frontières russes aux produits agricoles français sous Hollande. »

« Les médias se font très discrets, par contre, quand il s’agit de nous faire part des multiples affaires (corruption, conflits d’intérêts, dépravations) dans lesquelles sont impliquées Biden et son fils », renchérit Cabeillade. Il poursuit : « L'Affordable Care Act est surtout une belle s... qui a permis aux compagnies d'assurance de s'enrichir grassement, en augmentant les annuités pour tout le monde. » « Je vivais aux États-Unis quand ça a été mis en place, précise-t-il. Et je peux vous dire que ça n'a profité ni à la classe moyenne ni aux pauvres. Par ailleurs, mettre des taxes à l'importation pour épargner des secteurs stratégiques, ce n'est pas lancer une guerre économique, ça s'appelle du protectionnisme, mais en Europe, on a oublié que ça existait. (...) »

Moi, je sais pour qui je ne voterai pas en 2022 !

Romain95 pour détendre l'atmosphère : « Pipo président ! Cabeillade Premier ministre ! Et je veux le détail de votre campagne !! »

Et moi-même de conclure : « En tout cas, moi, je sais pour qui je ne voterai pas en 2022 !!! »

