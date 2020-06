Paroles de lecteurs Le bilan de la convention citoyenne pour le climat vous échauffe !

Les lecteurs de Terre-net ont réagi à chaud, et vivement, aux propositions pour l'agriculture de la Convention citoyenne pour le climat. Lesquelles sont, selon la plupart d'entre eux « biaisées », « déconnectées de la réalité du terrain », « consternantes ». « Certaines feraient presque rire » et il y aurait même « quelques perles », ce qui les « discrédite » totalement...

Papyrural : « L'agriculture capte plus de CO 2 qu'elle n'en émet... Si les citoyens veulent supprimer le CO 2 , où prendront-ils les hydrates de carbone qui les nourrissent ? »

Cabeillade : « D'où tout le problème d'utiliser le marqueur du CO 2 dans l'atmosphère pour en faire l'alpha et l'omega de toutes les décisions politiques et économiques. Quand les citoyens comprendront-ils que le CO 2 est une ressource rare et indispensable pour les plantes, et que parler de "projet zéro carbone" n'a aucun sens ?? »

Le CO 2 est indispensable pour les plantes...

Débats autour du CO 2

ZéroGes : « "Parler de projet zéro carbone n'a aucun sens", selon vous, car c'est inatteignable ? Vu sous cet angle, je suis d'accord. Mais le problème du CO 2 , selon les scientifiques, c'est qu'il a malheureusement tendance à se stocker dans l'atmosphère, puis à entraîner un effet de serre et une hausse des températures qui, si l'on continue comme comme ça, transformeront notre planète viable en étuve. On comprend alors que l'on utilise le CO 2 comme marqueur dans l'atmosphère. »

... Mais provoque l'effet de serre et la hausse des températures.

« Zéro carbone, ça n'a aucun sens » !

Cabeillade : « Je veux dire que ce n'est ni atteignable, ni même souhaitable ! Je sais ce que disent les scientifiques du GIEC sur le CO 2 , on nous en rabat les oreilles toute la journée. Mais il y a également beaucoup d'experts qui affirment que le CO 2 n'est qu'un des nombreux facteurs responsables du réchauffement climatique, parmi des milliers d'autres, et qu'une diminution même significative de sa concentration dans l'atmosphère n'a que peu de chances de faire baisser la température globale. Je suis d'accord pour rationaliser notre utilisation des ressources, travailler sur notre autonomie, réduire le transport, le travail du sol, mettre en place des itinéraires plus résilients, etc. Par contre, cette "comptabilité du CO 2 ", fondée sur des modèles mathématiques abscons et complètement biaisés, et qui ne sert in fine qu'à mettre en place des taxes et des mesures anti-sociales, ne me semble pas participer à quelque amélioration que ce soit au niveau environnemental. »

Le carbone n'est pas le seul responsable du réchauffement climatique !

« Soupçon de vérité VS camion d'inconscience »...

Patrice Brachet : « Un soupçon de vérité et un camion d'inconscience et surtout une déconnexion totale des réalités de l'agriculture : voilà le résultat de cette convention citoyenne pour le climat ! Le plus inquiétant est que la majorité de nos concitoyens pensent comme ça et ne se rendent pas compte qu'ils se tirent une balle dans le pied. (...) »

Tu écrases un moucheron et tu peux être poursuivi pour crime contre l'humanité !!

Réaliste : « Il y a surtout ce crime, l'écocide. Un machin flou qui va provoquer la mort de toute activité en France ! Tu écrases un moucheron et tu peux être poursuivi pour crime contre l'humanité !! Je suis curieux de voir le pedigree de ces 150 grands productifs !!! On a eu un aperçu sur BFM avec une fille, se présentant juste comme de la convention, et qui au final est co-présidente d'une espèce d'association de bobos ecolos communistes progressistes. En fin de compte, il suffisait de faire une photocopie des demandes des L214, GF et consorts, on aurait gagné du temps !!! Dans les 150 mesures, il n'y a que des perles. Par exemple : diminuer le cheptel animal mais en conservant les prairies et en développant les engrais organiques !! Ces gens sont consternants, le degré 0 de la démocratie... »

... et « un copier-coller des programmes écologistes »

maxens : « Les citoyens reprennent le discours des intégristes écolos bobos, et on devrait les suivre comme des moutons de Panurge ?! (...) Aucune proposition pour interdire les importations, y compris européennes, de pays n'ayant pas les mêmes contraintes ni les mêmes exigences sur l'environnement que la France.... Toutes leurs préconisations sont un copier-coller des programmes écologistes, ce qui les discrédite totalement. »

Moty : « Je trouve très important, quel que soit son âge, de regarder le passé, le présent et l'avenir. Et l'avenir en agriculture, c'est obligatoirement le changement d'orientations. Nous, producteurs, ne ferons pas grand-chose si nous sommes en désaccord avec les citoyens. Je pense qu'il faut être à l'écoute et ouvert pour se préparer au monde de demain. »

Nous ne ferons pas grand-chose, si nous sommes en désaccord avec les citoyens.

Homo-sacoince : « Un certain nombre de personnes semblent ne pas vouloir accepter les contraintes écologiques. Quand est-ce que tout le monde comprendra que la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences ne concerna pas que les écolos ? »

« On comprend mieux les biais militants... »

Maxens : « Tout le monde, tu as raison... sur terre, pas seulement les 1 % de Français qui "tirent une balle dans le pied" aux agriculteurs de leur pays, qui représentent 0,003 % des exploitants agricoles de la planète ! En leur disant, en plus, bonne chance dans la course face à la concurrence mondiale contre qui ils les font courir... »

titian : « Pour info, ces citoyens tirés au sort le sont en fait d'un panel de "volontaires". On comprends mieux le biais militant du rapport... Je crains fort que l'idéologie soit plus importante que les simples faits et les possibles résultats ! Le passage sur les prairies et l'agro-écologie ferait presque rire... (...) »

Jeuneagri : « Une convention de citoyens qui osent vouloir nous imposer des choses, alors qu'ils n'achètent que très peu de produits français... »

Encore des citoyens qui veulent nous imposer des choses et achètent très peu de produits français...

Grochat : « (...) Je veux bien produire ce que le consommateur veut, mais à condition que je gagne ma vie aussi !! »

