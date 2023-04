Prix du soja

Une chute de production argentine compensée par le Brésil

Le dernier rapport USDA a fait état d’une nouvelle coupe drastique du potentiel de production de soja argentin cette année. Le département américain de l’agriculture estime en effet à 27 Mt seulement la récolte du pays, soit une chute de 17 Mt par rapport à l’an dernier et la plus faible moisson du pays enregistrée en plus de vingt ans ! La récolte brésilienne est toutefois attendue en hausse de 23,5 Mt, à un nouveau record historique de 154 Mt. Avec des surfaces américaines annoncées en ligne avec l’an dernier et des conditions de semis qui s’annoncent favorables, les éléments de tension sur la prochaine campagne s’annoncent encore mesurées malgré cette chute de la production argentine.