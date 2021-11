Weather Market Le climat français assure un bon développement des cultures d’hiver

Les conditions demeurent relativement favorables aux cultures d’hiver en France, tandis que les conditions hydriques se sont améliorées en Russie.

Un climat plus humide profite aux cultures avant le retour du beau temps. (©PixaBay)La France connaît actuellement une rapide baisse des températures. Le thermostat demeure toutefois peu inquiétant au regard de la saison et devrait remonter ces prochains jours. Les précipitations des derniers jours ont fait du bien aux cultures, tant dans l’Hexagone que dans le reste de l’Europe de l’Ouest. Les pluies devraient toutefois rester mesurées au cours des sept prochains jours. À moyen terme, le volume de précipitations devra encore être surveillé après une entrée dans l’automne relativement sèche.Des pluies rassurantes en mer NoireLe bassin mer Noire et la Volga ont également pu profiter d’apports d’hydriques notables ces derniers jours. La Russie affiche désormais des conditions plutôt favorables au bon développement des blés d’hiver. Un déficit est certes encore présent en Ukraine et dans la Volga, mais les cartes météo à sept jours sont pour le moment rassurantes. La formation des couvert...