Weather Market Le climat s’améliore en Russie et aux États-Unis

Les conditions climatiques dans l’hémisphère Nord et au Brésil se sont nettement améliorées. L’Argentine continue en revanche de subir un déficit hydrique notable.

Des pluies améliorent les conditions de cultures dans l'hémisphère Nord. (©Pixabay)La fin de l’automne continue de se dérouler dans de bonnes conditions en France. Les précipitations restent en effet mesurées et régulières pour assurer la fin des semis d’hiver et des débuts de cycle dans de bonnes conditions. Au Royaume-Uni en revanche, les précipitations sont actuellement trop fréquentes et maintiennent ainsi l’excès hydrique formé au mois de septembre dernier.En Argentine c’est à l’inverse le retour du sec qui inquiète. L’absence de pluies permet certes l’avancée des récoltes de blé, mais les semis de maïs et de soja peinent à progresser dans des sols particulièrement secs. Le Brésil a à l’inverse reçu de belles précipitations ces dernières semaines. Les emblavements de soja ont désormais rattrapé leur retard par rapport à l’an dernier et les risques de production à court terme sont désormais écartés.Le Midwest américain a également profité de bonnes pluies ces derniers jours, favora...