Weather Market Le retour du sec menace les cultures nord-américaines

Les conditions climatiques sont idéales en Europe avec le retour du soleil après les pluies du mois de mai. Le nord des États-Unis, le Canada, ainsi qu’une partie de la Russie, et l’est de l’Australie souffrent en revanche de déficit hydrique.

Les cultures françaises profitent du retour du soleil. (©PixaBay)Les conditions météos continuent de rassurer en Europe, et notamment en France. Après un mois de mai très pluvieux qui a comblé les déficits hydriques, le mois de juin s’accompagne d’un retour du soleil et de températures un peu plus élevées favorables à de bonnes fins de cycles et au bon développement du maïs. Dans la Corn Belt américaine, les conditions sont aussi toujours bonnes mais le mois de juin devrait être accompagné de températures élevées de précipitations plus rares.Du sec en Amérique du NordMalgré une légère amélioration fin mai, le Nord des US et du Canada souffrent également encore d’un manque de pluies et les cartes météos sont peu rassurantes. Le Manitoba a en outre subi un épisode de gel en fin de semaine dernière qui pourrait avoir causé des dégâts dans de nombreuses parcelles. Ces conditions pourraient entraver les potentiels de production de blé de printemps et de canola en Amérique du Nord.Les blés d...