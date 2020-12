Weather Market Les céréales françaises profitent d’un climat favorable

• Marius Garrigue • Terre-net Média

Les risques de production dans l’hémisphère Nord se dissipent avec une fin d’automne douce et aux précipitations régulières et mesurées. En Amérique du Sud en revanche, le sec inquiète toujours.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

La France profite d'un climat doux à l'approche de l'hiver (©PixaBay)Les cultures françaises profitent toujours d’un climat très favorable en cet fin d’automne. Les températures sont en effet plutôt douces pour la saison, même si le rafraîchissement anticipé ces prochaines semaines sera à surveiller. Des pluies moins fréquentes et une descente progressive du thermostat devraient permettre une entrée dans l’hiver optimale.Amélioration aux US et en RussieL’hiver russe tarde également à s’installer avec températures qui restent pour le moment proches des 0 °C dans le sud du pays. Des pluies sont par ailleurs venues nourrir les sols ces derniers jours. Le déficit hydrique reste présent dans les principales zones de production, mais la situation est désormais bien moins critique qu’annoncé ces dernières semaines. Le Midwest américain a lui-aussi reçu des pluies bénéfiques cette semaine et profite d’une fin d’automne plutôt douce qui permet aux cultures de rattraper leur potentiel retard de ...