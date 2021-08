Weather Market Les conditions climatiques s’améliorent de part et d’autre de l’Atlantique

Malgré des températures encore un peu froides, les conditions climatiques sont plutôt favorables en Europe de l’Ouest. La météo s’est également nettement améliorée aux US, bien qu'une nouvelle vague de chaleur viennent toucher le cœur du Midwest.

Le soleil s'installe sur une large partie de l'Hexagone. (©PixaBay)Malgré des passages pluvieux encore réguliers, le climat en Europe de l’Ouest est désormais bien plus sec et a permis ces derniers jours une accélération des derniers chantiers de récolte des céréales d’hiver. Les apports hydriques durant la période estivale devraient par ailleurs aider à un bon départ des travaux de semis. À noter toutefois, les températures demeurent encore un peu fraîches pour la saison et maintiennent un retard de développement des cultures de maïs. L’évolution du thermostat ces prochaines semaines sera à surveiller.Des pluies rassurantes aux USD’importants cumuls de précipitations sont également rapportés dans l’ensemble des zones de production américaine depuis plusieurs jours. Ces pluies viennent ainsi optimiser les potentiels de rendements de maïs et soja en fin de cycle. Ces apports devraient également, là-aussi, préparer les sols avant les semis de blé d’hiver ces prochains mois. Au Canada en ...