Weather Market Les US subissent une nouvelle vague de chaleur

Les conditions climatiques sont plutôt rassurantes en France, tandis qu’une nouvelle vague de chaleur risque de frapper le sud des États-Unis.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Des pluies moins fréquentes devraient permettre une accélération des semis. (©Pixabay)Malgré des épisodes orageux violent ont pu causer des dégâts dans certaines parcelles, la France aborde le mois de juillet avec un climat un peu plus favorable. Les températures fraîches et les apports hydriques des derniers jours ont en effet bénéficié à l’ensemble des cultures après un début de mois de juin particulièrement sec et chaud. Des pluies moins fréquentes devraient par ailleurs aider à la rapide avancée des moissons d’hiver cette semaine. La hausse des températures sera toutefois à surveiller, notamment dans la moitié Sud du pays.Les États-Unis risquent également de subir une nouvelle vague de chaleur, avec des températures à plus de 40 °C anticipé à quinze jours dans le sud de la Corn Belt. Les prévisions d’un mois de juillet relativement humide ont toutefois eu tendance à rassurer la filière outre-Atlantique ces derniers jours. La situation au Canada demeure quant à elle mitigée avec des...