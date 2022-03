Weather Market Risque de gel sur le colza français

L’arrivée de pluies rassure en France, mais la chute des températures met à risque les cultures de colza. En Russie en revanche, les conditions climatiques restent idéales.

Une vague de froid est attendue en France. (©Terre-net Média)Les conditions climatiques restent sous haute surveillance en France, et dans une moindre mesure en Allemagne. L’absence de précipitations a en effet creusé encore un peu plus le déficit hydrique des parcelles ces derniers jours et les cartes météo anticipent désormais une chute rapide des températures en fin de semaine.Les modèles météo diffèrent, mais les prévisions les plus pessimistes laissent anticiper des dégâts de gel, notamment sur les cultures de colza. Un scénario plus clément reste toutefois probable, tandis que les pluies sont désormais de retour et devraient perdurer sur la prochaine quinzaine.Lire aussi > La chute annoncée des températures fait monter l'inquiétudeDes conditions idéales en mer NoireLe thermostat est à l’inverse rapidement remonté en mer Noire, laissant fondre les couvertures neigeuses. Les conditions hydriques ressortent par ailleurs toujours bonnes dans l’ensemble de la Russie et devraient perme...