Où vont les céréales françaises ?

Exportations ou consommation domestique, alimentation humaine ou animale, énergie, stockage… Que deviennent les céréales que vous récoltez ? Alors que la moisson bat son plein, nous vous proposons un petit tour d’horizon pour les quatre principales céréales produites en France.

Commençons par la première d’entre elle, le blé tendre, avec une production française de 34 Mt en moyenne sur ces cinq dernières campagnes. Une part importante est destinée à l’export et une autre à la consommation sur le marché domestique : respectivement 16,7 Mt et 14,2 Mt sur la campagne de commercialisation 2022/23, d’après les estimations de FranceAgriMer.

Sur le marché français, la fabrication d’aliments du bétail (FAB) a absorbé plus de 4 Mt de blé tendre français sur cette campagne, suivie par le secteur de l’industrie agroalimentaire : panification (2,8 Mt), amidonnerie/glutennerie (2,6 Mt), alcool (1,6 Mt), biscotterie, biscuiterie et pâtisseries industrielles (1,1 Mt), et une utilisation plus confidentielle dans d’autres domaines (conditionnement, malterie, semences, notamment).

Les exports français de blé tendre ont été plus dynamiques vers les pays tiers (10,2 Mt) et plus d’un quart des expéditions ont jusqu’ici été dirigées vers le Maroc. Côté UE-27, la Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne ont été nos principaux acheteurs.

Avec une production moyenne de 11,6 Mt, l’orge française est davantage exportée qu’utilisée en France, et 2022/23 n’a pas dérogé à la règle : environ 6,3 Mt de grains et 1,4 Mt de malt ont été expédiés à l’étranger, dont un tiers vers la Chine et 17 % vers la Belgique.

Quant aux 2 Mt consommés par le marché français, plus de la moitié a été utilisée par l’industrie de la FAB, 270 000 t par le secteur de la malterie, 143 000 t par celui des semences, 20 000 t par celui des industries alimentaires.

La sécheresse estivale avait sévèrement entamé la production de maïs grain de 2022 (9,9 Mt, contre une moyenne quinquennale de 12,9 Mt), ce qui s’est traduit par une baisse des exportations par rapport aux années précédentes, à moins de 4 Mt, dirigés en grande majorité vers les pays de l’UE, le Royaume-Uni, et la Suisse.

40 % du maïs français utilisé sur le marché domestique sont partis en FAB, 31 % vers l’industrie amidonnière, 9 % vers la fabrication d’alcool et notamment de biocarburants (bioéthanol).

Quant au blé dur, dont la production annuelle française avoisine 1,5 Mt en moyenne, l’utilisation sur le marché français reste stable autour de 560 000 t et se destine dans son écrasante majorité aux semouleries (pâtes alimentaires, couscous). Les exports sont surtout destinés aux pays de l’UE-27, notamment à l’Italie (205 500 t exportées en 2022/23)

