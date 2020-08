Chicago hebdo Baisse mensuelle pour le maïs avec l'attente d'une offre excédentaire

• AFP

Le prix du maïs coté à Chicago, qui a terminé vendredi proche de l'équilibre, a reculé de plus de 4 % en juillet, le marché anticipant des récoltes abondantes aux États-Unis. Le blé et le soja sont montés sur la séance et sur le mois.

Les récents rapports hebdomadaires du gouvernement américain sur la qualité des récoltes et l'avancée des semis n'ont cessé de montrer que les cultures de maïs américaines étaient nettement en avance par rapport à l'année précédente. Ces chiffres, combinés à une météo propice au développement des semis, laissent présager un surplus d'offre, qui fait pression à la baisse sur les prix. Dans le même temps, la demande pour la céréale est très soutenue depuis plusieurs semaines, notamment grâce à des achats chinois massifs. Les États-Unis ont confirmé mercredi que Pékin avait passé sa plus grosse commande de maïs américain jamais enregistrée, d'un volume de 1,9 million de tonnes. À lire : La prévision de récolte de blé continue de se réduire en Europe Jeudi, les maisons de courtage ont rapporté au ministère de l'Agriculture (USDA) l'achat de 114 300 tonnes par le Mexique. « Il faut que les exportations de maïs soient importantes pour que le maïs progresse par lui-même, autrement il ne fera que suivre les mouvements du soja et du blé », résume Joe Lardy de CHS Hedging. Malgré l'absence de nouvelle vente à l'étranger vendredi, le soja est un peu monté, continuant de profiter des impressionnants chiffres hebdomadaires diffusés la veille par l'USDA avec l'achat de 3,3 millions de tonnes pour livraison lors de la prochaine campagne. L'oléagineux a progressé de près de 2 % en juillet. À lire aussi : Dernière ligne droite pour la récolte de blé en France Du côté du blé, « des averses dans le centre de la région des Grandes Plaines freinent la fin de la récolte du blé d'hiver », faisant monter les prix, observe M. Lardy. La céréale a gagné un peu moins de 10 % sur le mois. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,2700 dollars contre 3,2675 dollars jeudi (+0,08 %). Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,3125 dollars contre 5,2950 dollars à la précédente clôture (+0,33 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 8,9250 dollars contre 8,8825 dollars jeudi (+0,42 %). Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

