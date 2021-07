L'info marché du jour Vers de bonnes surprises en colza ?

Les premiers échos de récolte font état de rendements plus prometteurs qu'escompté en colza. Cela a joué sur les cours, par ailleurs soumis à de fortes amplitudes de variation.

Après la pluie, le beau temps : les chantiers de récolte se sont accélérés cette semaine en France, profitant d’une fenêtre météo favorable qui risque de se refermer ce samedi. En colza plus particulièrement, les coupes progressent, avec par endroits "de bonnes surprises rapportées en termes de rendement", notait le cabinet Agritel ce matin. Avant la récolte, des craintes pesaient dans toute l’Europe de l’ouest sur cette culture, victime du gel et de pluies insuffisantes au cours de la campagne.

Des graines germées sont tout de même relevées par endroits, dans le Nord-Est métropolitain notamment, suite aux fortes pluies de début juillet.

C’est parti pour la récolte du #colza 2021. Pas de doute, il est bien mûr : 7,4% d’humidité @Fragritwittos pic.twitter.com/6NH8L2ZSoF — Julien N. (@juliennorth) July 22, 2021

Ces échos de rendements globalement plus prometteurs que prévu jouent sur les prix du colza : hier après-midi sur Euronext, la tonne perdait ainsi 5,75 euros sur l'échéance d'août à 518 euros, et reculait de 6 euros sur l'échéance de novembre à 515 euros, pour plus de 13 000 lots échangés.

Les cours du colza sont par ailleurs marqués par de fortes amplitudes de variation liées au marché du canola canadien et aux pressions sur le marché des huiles. L’huile de soja US est par exemple "plombée par les incertitudes concernant la politique du biodiesel qui sera décidée par l’administration Biden", rappelle ainsi Marius Garrigue sur Terre-net.

