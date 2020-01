L'info marché du jour Les effets de l’accord sino-américain tardent à arriver

L’augmentation des achats chinois de produits agricoles américains prévue dans le cadre du récent accord commercial entre les deux pays tarde à arriver, ce qui catalyse les inquiétudes des opérateurs outre-Atlantique. Mais avec le développement du coronavirus, la situation ne risque pas de s’améliorer prochainement.

Le coronavirus a déjà contaminé plus de 7 700 personnes et fait 170 morts. (©Pixabay) Le 15 janvier dernier, les États-Unis et la Chine signaient un accord de « phase 1 ». En échange d’une baisse des taxes mises en place par les Américains sur les importations de produits chinois, la Chine avait promis une augmentation de ses achats de produits américains. Quinze jours plus tard, les opérateurs attendent toujours.L’absence d’achats significatifs de bateaux chinois depuis la signature de l’accord commercial sino-américain participe à la baisse du complexe soja, également mis sous pression par les très bons rendements de la fève au Brésil. D'ailleurs, au lieu d'acheter du blé américain, la Chine préfère se fournir auprès de l'Australie. Mais la propagation du coronavirus en Chine risque de mettre un sérieux coup de frein à l’économie du pays et engendrer notamment un ralentissement de ses imports de biens agricoles durant les prochains mois. Le virus a ainsi jeté un doute supplémentaire ...