[L'info marché du jour] Céréales Déjà la fin de l'embellie des cours ?

Les prix des céréales vont-ils retomber aussi vite qu'ils s'étaient envolés ? En une seule journée vendredi, le blé a perdu 9 €/t sur Euronext. Principale responsable : la Chine, dont les importations pourraient être freinées par les nouveaux foyers de peste porcine et de Covid-19.

Atterrissage brutal pour les cours des céréales, qui s'étaient envolés en ce début d'année 2021 : vendredi, sur Euronext, le blé a chuté de 9 €/t, le maïs ayant également perdu du terrain alors que quelques jours plus tôt, ils avaient atteints leur plus haut niveau depuis 7-8 ans, soit 220-230 €/t et 201-215 €/t respectivement.

En cause : la Chine, où la découverte d'un foyer de peste porcine et de plusieurs cas de coronavirus dans un abattoir de volailles pourrait impacter la demande en céréales fourragères pour les semaines à venir, et donc limiter les importations du pays.

