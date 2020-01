L'info marché du jour La Chine n’augmentera pas ses achats de produits agricoles américains

L’ accord de « phase 1 » entre les États-Unis et la Chine devrait être conclu la semaine prochaine. Les opérateurs s’attendaient à ce que ce premier pas en avant stimule les achats chinois de produits agricoles américains, en plus de permettre une réduction de certaines taxes américaines sur les importations de produits chinois. Mais Pékin a annoncé que « la Chine n'augmentera pas ses quotas annuels d'importation de maïs, de blé et de riz pour permettre une intensification des achats de produits agricoles des États-Unis », alors que les opérateurs espéraient que ces produits soient inclus dans l’accord qui va être signé le 15 janvier. La nouvelle a été annoncée par le haut responsable de l'agriculture Han Jun aux médias locaux Caixin, qui ont relaté l'information ce mardi.

Pourtant, Trump avait annoncé le mois dernier que dans le cadre de l'accord de « phase 1 », la Chine était d'accord pour doubler ses achats de produits agricoles américains pour les deux prochaines années, sur la base du niveau d'avant le début de la guerre commerciale.

Mais Karen Braun, spécialiste des marchés agricoles mondiaux et chroniqueuse sur Reuters, a tenu à faire un rappel : « Gardez à l'esprit que les autorités chinoises ont été très déterminées en déclarant lors de leur conférence de presse du 13 décembre que les importations de maïs, blé, riz resteraient strictement dans les limites des quotas. Ils ont dit qu'ils augmenteraient les importations américaines, mais pas de combien, et que cela serait basé sur les conditions de marché ».

Keep in mind that Chinese officials were very deliberate in saying during their Dec. 13 press conf that corn/wheat/rice imports would remain strictly within the quotas. They said they would increase US imports, but not by how much, and that it would be based on mkt conditions.