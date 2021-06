Euronext Le blé à l'équilibre, le maïs bondit sur l'échéance rapprochée

• AFP

Les prix du blé étaient stables vendredi, tandis que le maïs progressait fortement à l'approche de la clôture de l'échéance la plus courte, dans un marché gardant un œil sur la météo.

« Les orages qui sévissent sont parfois violents et peuvent engendrer des dégâts localement, mais le retour d'un temps plus clément dès demain (samedi) permet d'afficher un certain optimisme sur la production française à venir », remarquait le cabinet Agritel. Sur le plan de la demande, « l'activité export origine France au mois de mai s'est montrée très faible », en raison notamment du « peu d'intérêt (...) de la part de nos deux principaux clients, le Maroc et l'Algérie », ajoutait le cabinet spécialisé.

Vers 12h00 (10h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre était stable sur l'échéance de septembre à 215,50 euros, ainsi que sur l'échéance de décembre à 214,50 euros, pour plus de 4 500 lots échangés. La tonne de maïs augmentait de 23 euros à 276 euros sur l'échéance de juin, dont la clôture se rapproche, et de 2,25 euros sur l'échéance d'août à 256 euros, pour environ 300 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net