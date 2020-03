Chicago Le blé redescend au lendemain d'une forte hausse

Le prix du blé coté à Chicago a baissé jeudi après s'être nettement apprécié la veille. Le maïs et le soja ont peu évolué. Le blé est redescendu, de nombreux investisseurs ayant choisi d'engranger leurs bénéfices après que la céréale a atteint son plus haut en deux mois mercredi.

Toutefois, « la demande américaine et internationale en farine (de blé, ndlr) reste forte», tirée par la consommation de ménages confinés chez eux pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19, indique Christopher Steinhoff de CHS Hedging. « Les moulins et les boulangers tâchent de réapprovisionner les étagères vides des supermarchés », ajoute l'expert.

Le maïs a fini quasi stable malgré la rechute des prix pétroliers jeudi. Le cours de la céréale, qui entre dans la composition de l'éthanol, un biocarburant, est généralement dépendant des fluctuations du marché de l'énergie.

Le soja a légèrement baissé, alors que les investisseurs attendent l'annonce de nouvelles commandes chinoises après l'annonce faite la semaine dernière par le ministère américain de l'agriculture (USDA). Il s'agissait alors de la première grosse commande agricole de Pékin aux États-Unis depuis la signature mi-janvier d'un accord commercial préliminaire entre les deux pays, qui prévoit notamment la hausse de ces achats chinois.

Par ailleurs, les États-Unis ont vendu la semaine dernière 740 000 tonnes de blé, 1,8 million de tonnes de maïs et 904 000 tonnes de soja, selon des données diffusés jeudi par l'USDA. Ces chiffres se situent dans la fourchette haute des prédictions des analystes pour le blé et le maïs et dépassent même les prévisions pour le soja.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,4875 dollars, contre 3,4850 dollars mercredi (+ 0,07 %). Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,6900 dollars, contre 5,8000 dollars à la dernière clôture (- 1,90 %). Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,8075 dollars, contre 8,8150 dollars la veille à la clôture (- 0,14 %).

