Chicago hebdo Le maïs et le soja finissent la semaine en trombe

• AFP

Les cours du soja et du maïs cotés à Chicago ont nettement progressé vendredi avant un important rapport américain sur l'offre et la demande de produits agricoles la semaine prochaine. Le blé s'est un peu apprécié.

« Les marchés agricoles ont fini fort en anticipant que quelques boisseaux supplémentaires de maïs et de soja allaient être retirés des prévisions américaines sur les stocks de fin de campagne », explique Ami Heesch de CHS Hedging.

Le ministère de l'agriculture doit publier mardi prochain son rapport mensuel sur ses estimations d'offre et de demande de produits agricoles aux États-Unis et dans le monde (Wasde).

Le prix du soja a également continué de profiter des prévisions météorologiques en Argentine, où un temps sec est attendu dans les 10 à 15 prochains jours dans les régions productrices. Cela pourrait entraver le développement des semis de cet important producteur de l'oléagineux.

Le cours du blé a suivi le mouvement à la hausse du maïs et du soja, mais « les gains ont été limités par la hausse du dollar et par des anticipations d'averses dans le sud de la région des Grandes Plaines au cours du week-end et en début de semaine prochaine », indique Mme Heesch.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,5300 dollars contre 6,5100 dollars jeudi, en hausse de 0,31 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,4550 dollars contre 5,3250 dollars la veille, prenant 2,44 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,3000 dollars contre 14,1050 dollars à la dernière clôture, s'appréciant de 1,38 %.

