Chicago Le maïs, le soja et le blé baissent après le rebond du dollar

• AFP

Les cours du maïs, du blé et du soja ont tous terminé en baisse lundi à Chicago, dans le sillage des secousses à la Bourse de Wall Street et d'un renforcement du dollar.

La semaine dernière, les cours du maïs avaient grimpé à leur plus haut niveau depuis mars et ceux du soja avaient atteint un sommet depuis le printemps 2018, à la faveur de nouvelles grosses commandes chinoises. Les prix du blé avaient grimpé dans le sillage des prix russes en hausse.

Mais lundi dans le sillage de la chute du marché boursier et d'un rebond du dollar, les acteurs sur le marché ont opté pour des prises de bénéfices.

Le maïs « s'échange plus bas dans un contexte de prises de bénéfices pour commencer la semaine », a indiqué Bryant Sanderson de CHS. Pour le maïs, qui a conclu en baisse de 2,3 % lundi, cette semaine est aussi « une semaine de récolte » et le climat s'annonce favorable avec la venue de pluies ce week-end dans la Corn Belt, a noté Jack Scoville de Price Futures Group.

« On s'attend à avoir de plus en plus de rapports sur les récoltes et il y a donc de plus en plus d'offre », a-t-il expliqué.

Selon lui, les mauvaises performances de Wall Street, qui évoluait dans le rouge en séance, minée comme les Bourses européennes par la crainte de nouvelles restrictions liées au coronavirus, ont aussi eu « un impact négatif » sur les cours des céréales.

Il a évoqué également le raffermissement du dollar. L'euro perdait 0,75 % à 18 h GMT face au billet vert à 1,1752 dollar.

Un dollar fort renchérit mécaniquement le prix des produits agricoles américains sur le marché international face à leurs concurrents libellés dans d'autres devises.

Le prix du soja a aussi baissé malgré de nouvelles commandes à l'exportation. « Même si on a enregistré des ventes vers la Chine, le Pakistan et d'autres destinations, le fait est que ça ne va pas très bien. Les prix baissent malgré des bonnes nouvelles », a ajouté l'analyste de Price Futures Group.

Le ministère américain de l'agriculture a annoncé dans son système recensant au quotidien les plus importantes commandes de la part d'acheteurs étrangers les ventes de 132 000 tonnes de soja à la Chine et 132 000 tonnes également au Pakistan. Des exportations de 171 000 tonnes de l'oléagineux ont également été rapportées mais la destination n'en est pas connue.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé lundi à 3,6975 dollars contre 3,7850 dollars vendredi (- 2,31 %). Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,5475 dollars contre 5,7500 vendredi(- 3,52 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 10,2250 dollars contre 10,4350 dollars vendredi (- 2,01 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net