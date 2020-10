Chicago Le maïs monte après de nouvelles commandes

• AFP

Le cours du maïs coté à Chicago a profité lundi de plusieurs commandes à l'exportation recensées par le gouvernement américain. Le blé et le soja ont un peu progressé dans un marché globalement calme.

Le Mexique a fait part de son intention d'acheter 123 000 tonnes de maïs aux États-Unis. 345 000 tonnes supplémentaires doivent être livrées vers des destinations inconnues. Ces ventes sont interprétées par les investisseurs comme un signal positif pour la demande en maïs.

Le prix du soja a pour sa part été porté par « la forte reprise économique en Chine », note Jacquie Holland de Farm Futures Daily. Selon le Bureau national des statistiques (BNS), le PIB a bondi de 4,9 % au troisième trimestre, au moment où la plupart des grandes économies étaient plombées par la pandémie de Covid-19. Cette hausse est toutefois inférieure aux prévisions d'un groupe d'analystes sondés par l'AFP (+ 5,2 %).

Le cours de l'oléagineux a aussi bénéficié des conditions sèches d'ensemencement au Brésil, l'un des principaux producteurs mondiaux.

La sécheresse dans plusieurs régions productrices, notamment en Russie, a aussi permis au blé de gagner du terrain pour la quatrième séance de suite.

En fin de journée, les acteurs du marché prendront connaissance des chiffres hebdomadaires du gouvernement américain sur l'avancée des récoltes aux États-Unis. Le marché s'attend à ce que 59 % du maïs et 79 % du soja aient été récoltés. Le blé d'hiver devrait lui avoir été ensemencé à 82 %, selon les anticipations.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 6,2700 dollars contre 6,2525 dollars vendredi, gagnant 0,28 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 4,0525 dollars contre 4,0200 dollars avant le week-end, prenant 0,81 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre, le plus échangé, a conclu à 10,5425 dollars contre 10,5000 dollars à la précédente clôture, une hausse de 0,40 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net