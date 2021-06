Chicago Le maïs plombé par un rapport annonçant une récolte de bonne qualité

• AFP

Les prix du maïs coté à Chicago se sont repliés mercredi après un rapport montrant que la récolte américaine s'annonçait de bonne qualité. Ceux du blé ont aussi reculé tandis que ceux du soja ont progressé.

Selon le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture sur l'avancée des récoltes, 76 % du maïs US planté est de bonne à excellente qualité. « Pour les traders, c'était une surprise. On ne s'attendait pas à ce que la première évaluation de l'année soit aussi bonne », a remarqué Michael Zuzolo de Global Commodity Analytics. Cette perspective d'une récolte abondante pèse sur le prix. Le marché a aussi « repris son souffle » après la hausse de près de 5 % enregistré la veille, selon Nick Paumen de CHS Hedging.

Le même rapport a montré une légère dégradation de la qualité de la récolte de blé de printemps aux États-Unis coté à Minneapolis, avec 43 % considérée comme bonne à excellente, contre 45 % la semaine précédente et 80 % à la même période il y a un an. « Du coup, les investisseurs se sont mis à acheter ce blé et à vendre le blé d'hiver coté à Chicago », a relevé M. Zuzolo. Du côté du soja, les cours « ont été portés par le marché de l'huile, avec notamment la montée du prix de l'huile de palme malaisienne », a avancé l'expert.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,8750 dollars contre 6,9350 dollars à la précédente clôture, en baisse de 0,87 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a terminé à 6,7500 dollars contre 6,8875 dollars mardi, en baisse de 2 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a conclu à 15,6250 dollars contre 15,4850 dollars en progrès de 0,90 % par rapport à la veille.

