Chicago Le maïs poursuit sa hausse grâce à une commande chinoise

Le principal contrat de maïs coté à Chicago a enchaîné mardi une deuxième séance de hausse, poussé par une importante commande chinoise. Le soja et le blé ont baissé.

Pékin a passé un ordre d'achat aux États-Unis pour 1,46 million de tonnes de maïs, livrables lors de l'exercice en cours, a annoncé le ministère de l'Agriculture (USDA). La veille, l'USDA avait déjà fait part d'une commande chinoise de 1,7 million de tonnes de maïs. Les États-Unis ont déjà vendu 8,2 millions de tonnes de maïs à la Chine pour la campagne 2021/2022. « C'est sans aucun doute quelque chose d'enthousiasmant pour la balance commerciale, mais les courtiers savent que la Chine peut toujours annuler ces achats », rappelle Brian Hoops de Midwest Market Solutions.

Du côté de l'offre, 80 % du maïs avait été semé au 16 mai, selon les chiffres hebdomadaires de l'USDA diffusés lundi soir. C'est plus que la moyenne des cinq dernières années à la même période (68 %), mais un peu moins que ce qu'avaient prévu les analystes.61 % du soja avait été semé à cette même date, bien au-dessus de la moyenne de 37% observée entre 2016 et 2020. 48 % des semis de blé d'hiver étaient considérés comme « bons à excellents », 1% de moins que la semaine précédente et 3% de moins que l'année dernière.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,9800 dollars contre 6,9975 dollars lundi, en baisse de 0,25 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini à 6,5825 dollars contre 6,5250 dollars à la dernière clôture, en hausse de 0,88 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,7425 dollars contre 15,8750 dollars la veille, reculant de 0,83 %.

