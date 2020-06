Chicago Le maïs recule après plusieurs hausses

• AFP

Le cours du maïs coté à Chicago a reculé lundi après trois séances de hausse consécutives et des prévisions météorologiques favorables aux cultures et donc à l'offre. Le blé est monté et le soja est resté stable.

« Les températures et les conditions de développement des semis deviennent encore plus importantes car on entre dans la période de l'année où le maïs a le plus besoin d'humidité », explique Jack Scoville de Price Futures Group. « Des pluies sont tombées dans le Midwest après une semaine chaude et sèche. Ces bonnes conditions de développement devraient se poursuivre », ajoute l'expert.

Le soja a, lui, fini proche de l'équilibre, le marché attendant la confirmation de rumeurs sur de possibles achats chinois. Selon des informations de presse, Pékin compte en effet augmenter ses commandes de l'oléagineux américain (ainsi que celles de maïs et d'éthanol) pour respecter ses engagements de l'accord commercial préliminaire signé en janvier avec Washington.

De son côté, le blé est reparti de l'avant après quatre baisses de suite. « Le blé tente un rebond alors que les ventes semblent s'être taries à Chicago », note Brian Hoops de Midwest Market Solutions. « On devrait s'approcher de la mi-chemin en ce qui concerne les récoltes de blé d'hiver, un seuil qui, une fois franchi, permet généralement de relâcher la pression sur les prix », ajoute Brian Hoops.

Les acteurs du marché prendront en effet connaissance en fin de journée d'un rapport hebdomadaire du gouvernement américain sur l'état d'avancement des semis et la qualité des récoltes.

Les analystes s'attendent à ce que la part cultures de maïs, de soja et de blé considérées comme « bonnes à excellentes » soit la même que la semaine précédente.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé lundi à 3,2825 dollars contre 3,3250 dollars vendredi. Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 4,8950 dollars contre 4,8525 dollars à la précédente clôture. Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,7625 dollars contre 8,7650 dollars vendredi.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net