Chicago Le maïs recule, interrogations sur la récolte américaine

Les cours du maïs coté à Chicago ont terminé en baisse mercredi, ceux du soja ont quasiment stagné et ceux du blé ont progressé alors que persistent les interrogations sur la qualité des récoltes.

« Le marché des produits agricoles évolue en ordre dispersé alors que les allers-retours sur la production américaine se poursuivent », remarquent les analystes d'Allendale dans une note. « Après des données meilleures que prévu sur les cultures en début de semaine, les courtiers attendent les résultats d'une tournée sur le terrain » organisée par le média spécialisé Pro Farmer, ajoutent-ils. Dans le Nebraska et une partie de l'Indiana mardi, les participants à la tournée « ont estimé que les rendements (étaient) au-dessus de la moyenne (...), ce qui confirme les observations réalisées lundi dans le Dakota du Sud et certaines parties de l'Ohio », notent les spécialistes.

Mais les courtiers attendent aussi les observations mercredi et jeudi de la tournée sur les deux principales zones touchées par une grosse tempête la semaine dernière, les États de l'Iowa et de l'Illinois. « Les prévisions météorologiques ne prévoient pas de perturbations majeures d'ici la fin du mois », indique par ailleurs Ryan Kelbrants de CHS Hedging. Il pourrait toutefois y avoir « des températures supérieures aux normales saisonnières dans certaines des principales zones de production », ajoute-t-il.

Sur le front du commerce, le président américain Donald Trump a affirmé mardi avoir lui-même annulé des discussions prévues samedi dernier entre des représentants américains et chinois pour faire un point d'étape sur un accord signé en janvier. Cela n'empêche pas Pékin de continuer à passer d'importantes commandes de produits agricoles américains, comme prévu par l'accord : selon le système recensant au quotidien les plus grosses transactions, quelque 192 000 tonnes de soja ont été commandées par un acheteur chinois.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,3975 dollars contre 3,4175 dollars la veille (- 0,6 %). Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,2200 dollars contre 5,1750 dollars à la précédente clôture (+ 0,9 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 9,1400 dollars contre 9,1375 dollars mardi (+ 0,03 %).

