Chicago Maïs, blé et soja en hausse pour la première séance de 2020

• AFP

Les cours du maïs, du blé et du soja ont terminé en hausse jeudi à Chicago dans un marché profitant d'un afflux d'argent typique de début d'année en attendant la diffusion d'un important rapport américain.

« L'élément principal guidant le marché (ce jeudi) est l'afflux de monnaie qui s'observe sur l'ensemble des marchés de matières premières en cette première séance de l'année », estime Monica Moehring de la maison de courtage Allendale. Les investisseurs sont surtout selon elle dans l'attente de la diffusion le 10 janvier du rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture sur l'offre et la demande de produits agricoles.



« Le marché anticipe une révision à la baisse des chiffres » par rapport aux rapports précédents, souligne-t-elle. Les estimations sur les rendements des moissons de maïs et de soja ainsi que sur les superficies consacrées au blé d'hiver seront particulièrement observées aux États-Unis. Les courtiers restent aussi attentifs aux développements sur le front commercial, espérant voir les achats de produits agricoles américains par la Chine repartir à la hausse après la signature le 15 janvier à la Maison Blanche d'un accord partiel conclu récemment entre Washington et Pékin. La Chine se serait notamment engagée à commander 40 à 50 milliards de dollars de produits agricoles, sans beaucoup plus de précisions pour le moment.



L'importation d'un tel volume « serait un record », remarque Dewey Strickler de Doane Advisory Services, pour qui cela pourrait être « faisable » si la Chine réduit les importations en provenance d'autres pays. « Mais la question est maintenant de savoir à quel point les Chinois sont prêts à accepter d'être dépendants des États-Unis au vu des récentes tensions géopolitiques entre les deux pays », souligne le spécialiste.



Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,9150 dollars contre 3,8775 dollars mardi (+ 0,97 %). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,6025 dollars contre 5,5875 dollars à la précédente clôture (+ 0,27 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, s'est établi à 9,5625 dollars contre 9,5550 dollars mardi (+ 0,13 %).

