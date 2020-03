Chicago hebdo Maïs et blé se stabilisent, le soja creuse ses pertes

• AFP

Les cours du maïs et du blé cotés à Chicago se sont stabilisés vendredi tandis que ceux du soja ont encore glissé dans un marché surtout guidé par l'humeur du reste des marchés financiers.

« Normalement, les discussions sur le marché agricole à cette époque de l'année tournent autour de la météo et des semis », remarque Dewey Strickler de Ag Watch Market Advisors. « Mais ce n'est vraiment pas le cas cette année dans la mesure où les marchés financiers sont dans un état de panique qui affecte les produits agricoles », ajoute-t-il. « Cela a conduit à une hausse de la volatilité qui va probablement persister pendant encore un certain temps. »

Les cours du soja sont encore un peu plus affectés par les moissons en cours en Amérique du Sud, où elles s'annoncent particulièrement abondantes. « Les acteurs du marché redoutent que les termes de l'accord commercial de phase 1 » conclu entre les États-Unis et la Chine mi-janvier « doivent être révisés si la Chine ne peut pas les atteindre », souligne Dewey Strickler. Pékin s'était notamment engagé à l'époque à augmenter drastiquement ses achats de produits agricoles américains, le soja en premier lieu. Mais entre la crise du nouveau coronavirus qui a d'abord frappé de plein fouet la Chine et le fait que les Chinois se tournent plutôt vers le Brésil et l'Argentine à cette période de l'année, peu de grosses commandes ont depuis été passées.

« Alors que l'ampleur de la propagation du virus reste inconnue, qu'on ne connaît pas son impact sur la demande mondiale, et qu'on ne sait combien de temps tout cela va durer, les courtiers ont procédé à des ajustements de positions avant le week-end », a estimé pour sa part Steve Georgy de la maison de courtage Allendale.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,6575 dollars, comme la veille. Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,0600 dollars contre 5,0550 dollars jeudi (+ 0,10 %). Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,4875 dollars contre 8,5950 dollars la veille (- 1,25 %), retombant à son plus bas niveau depuis mai 2019.

