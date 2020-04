Chicago Maïs et soja baissent pour la troisième séance de suite

• AFP

Les cours du maïs et du soja cotés à Chicago ont reculé pour la troisième séance d'affilée mardi après un rapport sur l'avancée des semis. Le blé a en revanche un peu progressé.

À la fin de la semaine dernière, 27 % du maïs avait été semé selon un document publié lundi en fin de journée par le ministère américain de l'agriculture. C'est plus que les 22% anticipés par les analystes. Le soja a lui été planté à 8 %, conformément aux attentes du marché. « Nous sommes dans une situation où les surfaces consacrées aux cultures de maïs et de soja sont proches de leur record avec des conditions de développement idéales et à l'un des rythmes les plus rapides de l'histoire », indique Brian Hoops de Midwest Market Solutions. Cela laisse présager d'une production particulièrement abondante pour la céréale et l'oléagineux, ce qui a tendance à peser sur les prix.

Le maïs a par ailleurs continué d'être lesté par le recul du pétrole américain, le baril de WTI pour livraison en juin ayant reculé de 3,4 % mardi. La chute de l'or noir pèse, par ricochet, sur l'éthanol, un biocarburant fabriqué à partir de maïs.

Le blé a pour sa part vu la proportion des cultures jugées bonnes et excellentes reculer de 3 % par rapport à la semaine précédente, ce qui a fait monter le cours de la céréale.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé mardi à 3,1200 dollars contre 3,1325 dollars lundi (- 0,40 %). Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,2600 dollars contre 5,2475 dollars à la précédente clôture (+ 0,24 %). Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,3200 dollars contre 8,3650 dollars lundi (- 0,54 %).

