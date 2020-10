[L'info marché du jour] En France Malgré la météo, des récoltes de maïs plus avancées qu'habituellement

Pluie depuis une dizaine de jours, plus une tempête la semaine dernière : la météo perturbe la récolte de maïs grain dans notre pays, même si les travaux sont plus en avance que d'habitude.

Avec 32 % de grains collectés au 28 septembre selon FranceAgriMer, contre 16 % en moyenne quinquennale et seulement 5 % l'an dernier, la récolte française de maïs 2020 est plus avancée qu'à l'accoutumée. Et heureusement car les précipitations abondantes et quasi incessantes depuis plus de 10 jours, mêlées à la tempête de la semaine dernière, ont fortement freiné les travaux.

Or il reste encore 70 % des champs à moissonner alors que les prévisions météo ne laissent guère entrevoir d'accalmie dans l'immédiat. Côté rendement, les premiers retours sont décevants et « très hétérogènes selon les régions et les types de sol », précise Agritel, ce qui confirme malheureusement les estimations.

« Selon la Commission européenne, l’Europe pourrait importer cette année près de 20 Mt de la céréale contre 18,4 millions l’an passé », complète le spécialiste des marchés agricoles. Situation complètement inverse outre-Atlantique : les chantiers progressent rapidement dans les grandes plaines américaines.

